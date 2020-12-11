Hassas teraziyle yakalanınca yakayı ele verdiler

Şişli'de, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Yedikuyular Caddesi'nde 10 Aralık Perşembe günü saat 04.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, hareketlerinden şüphelendiği Suriye uyruklu Mohammad A. (22) ve Hassun E'yi (22) durdurdu. Polis, yaptığı üst aramasında tespit ettiği 1.9 gram kubar ve bir adet hassas teraziye el koyarken; iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

ÇALIŞMA GENİŞLETİLDİ

Üzerlerinde hassas terazi tespit edilen şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihtimali üzerinde duran Şişli Polisi, şüphelilerin Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan evlerine bir operasyon düzenledi. Aynı gün gerçekleştirilen baskında, evde bulunan Suriye uyruklu Aead A. (22) da gözaltına alınırken; adreste yapılan aramada; 129,9 gram esrar, 101,5 gram kubar, 2,4 gram metamfetamin, 38 adet cam tüp içerisinde sıvı morfin, 187 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden edinildiği düşünülen 2 bin 386 lira ev 101 Amerikan doları ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Hassun E. ve Aead A, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mohammad A. isimli şüpheli ise hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.