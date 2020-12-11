İndirim koronayı unutturdu

Bursa'da yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim kampanyası vatandaşa koronavirüsü unutturdu. İki tane ucuz kap almak için sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler. Yetkililer her fırsatta maskeyi, hijyeni ve sosyal mesafeyi dile getirseler de vatandaşlar, indirimi, kampanyayı duyduğu anda gözü hiçbir şey görmüyor. O anlardan biri de Bursa'da yaşandı. Yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirimi duyan vatandaşlar, soluğu dükkanın önünde aldı. Hediyelik eşya ve züccaciye olduğu için genellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği mağaza, kısa sürede doldu. Mağazanın girişi yetkililer tarafından kapatılırken, koronavirüsü unutan vatandaşlar sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta dakikalarca bekledi.