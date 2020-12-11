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’da barajların doluluk oranı: yüzde 22 seviyesinde

’da baraj doluluk oranlarındaki seviye dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde yağışların az seviyede gerçekleşmesi barajların doluluk oranına etki ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 22,39 son 10 yılın en düşük rakamı oldu. İşte İstanbul’da barajların doluluk oranını gösteren tablo…

Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:08 ABONE OL
İstanbul’da barajların doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilen göre, İstanbul'da baraj doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde yağışların yeterli derecede gerçekleşememesi nedeniyle barajlarda su sıkıntısı çekiliyor. 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 22 seviyesine indi. İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı ve son 10 yılın tablosu

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 29,59 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 23,12

Pabuçdere barajı: yüzde 6,17

Sazlıdere barajı: yüzde 5,49

Büyükçekmece barajı: yüzde 16,22

Alibey barajı: yüzde 28,60

Terkos barajı: yüzde 23,10

Kazandere barajı: yüzde 4,38

Elmalı barajı: yüzde 23,89

Darlık barajı: yüzde 51,61

Istrancalar barajı: yüzde 26,74

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İstanbul’da barajların doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde
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