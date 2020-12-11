İyilikte buluşanlar ödüllendirildi

Başiskele Kaymakamlığı tarafından toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek maksadıyla düzenlenen "İyilikte Buluşalım" projesine katkı sunan ve emeği geçenlere için ödül töreni düzenlendi. Pandemi kurallarının titizlikle uygulandığı törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra, Başiskele Kaymakam Vekili İsmail Gültekin, daire müdürleri ile personeller katıldı.

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Milletimizin tüm evlatları tüm imkanlarıyla böylesi olağanüstü dönemlerde yardımlaşarak, dayanışarak bu sorunların üstesinden hep beraber gelecektir. İyilikte buluşmak insanı en fazla mutlu eden şeydir. O yüzden Allah insanı yaratırken iyilik yapmak üzere kodlamıştır. İyilik yaptığınızda gece rahat uyursunuz. Ruhunuz beslenir, farklı bir dünyada yaşarsınız. Kötülük yaptığınızda adeta yumruklar sıkıldığı gibi hücreler sıkılır. Ruhunuz başka bir aleme yada ruha bürünür. Kin ve nefret içerisinde bir müddet kavrulmaya başlarsınız" dedi. Hayır yapmanın çok özel bir durum olduğunu vurgulayan Vali Yavuz; "Dünya üzerinde bütün öğretiler, bütün dinler iyilik yapmaktan bahseder. Hiçbir öğreti kötülük yapmanın faziletinden bahsetmez. Demek ki insanın doğasında olan bu güzellik ve iyilik yapma fikrini daha fazla çoğaltmalıyız. Çok değerli meslektaşımızda böyle bir organizasyon yaparak fark yaratan, örnek olan bu kardeşlerimizi bizimle buluşturdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Herkese hayır yapmak nasip olmaz diyorum. Allah hayır yapmayı nasip eylesin." dedi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Bu projeyi hayata geçirenlere ve bu çağrıya kulak verip güzel işler yapan herkese teşekkür ttiğini söyleyen Yavuz, " Bugün Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 350 bini aşan talebi cevaplamış durumdayız. Her gün izolasyonda bulunan kişilerin en az bir kez kapıları çalınıyor. İlaçları kapılarına kadar götürülüyor. Bu faaliyetleri kamuda çalışan arkadaşlarımız yapıyor. O yüzden memur çalışmaz ya da az çalışır anlayışını toplumda yıkmış olduk. Memurlar gerektiğinde çok çalışır, fedakârlıkta yapar. İmamımızdan öğretmenimize, zabıtamızdan vakıf çalışanımıza aile çalışma bakanlığımızın birimleri dahil herkes bir hedefe doğru kilitleniyor. Allah hayrınızı kabul etsin" diyen Vali Yavuz "İyilikte Buluşalım" projesine katkı sunan hayırseverler ile pandemi sürecinde özveri ile görev yapan personellere teşekkür belgesi vererek, onları tebrik etti.