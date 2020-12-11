İzmit’te köpek katliamı

"BUNU YAPANLAR BU ŞEKİLDE CAN VERSİN"

Muhtemelen, köpeklerin uyuşturucu iğneler ile belediye ekipleri tarafından toplanırken bu olayın yaşandığını düşündüğünü dile getiren Ketenağ, "İzmit Belediyesi yapmadıysa, İzmit Belediyesinden özür dileyeceğim. Fatma Hanımdan özür dileyeceğim. İzmit Belediyesi beni çok şaşırttı. Şu an çok şaşkınım. Söyleyecek söz ve kelime bulamıyorum.

Eğer başkan bu görüntüleri gördüyse ve bizleri duyduysa, ondan bir açıklama bekliyoruz. Bunun sorumlusu İzmit Belediyesi değilse bile mutlaka araştırılsın. Bu olayın sorumluları bulunsun. Birçok köpeğimiz hala kayıp İnşallah onlara bir şey olmamıştır. Şu anda biri 8 aylık, biri 3 yaşında, diğeri de 15 yaşında 3 küpeli sokak köpeğini ölü olarak bulduk. Bu köpeklerin 2 si yine bizim tarafımızdan kısırlaştırılmıştı. Diğerini ise önümüzdeki günlerde kısırlaştıracaktık. Bunu yapanlar bu şekilde can versinler demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Olayın takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.