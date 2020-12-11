İzmit’te köpek katliamı

Olay yerine geldiğinde 3 farklı noktada 3 sokak köpeğinin iğne ile öldürüldüğünü gören Ketanağ, gözyaşlarına hâkim olamadı. Köpeklerin başında uzun süre ağlayan Ketenağ, daha sonra durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ile Tarım İl Müdürlüğü ve Belediye ekiplerine bildirdi.
"BELEDİYELERİN KULLANDIĞI İĞNELER"
Olayla ilgili olarak konuşan Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Ben 20 yıldır Yahya Kaptan'da oturuyorum. Bu güne kadar hiç böyle bir şey yaşamadım. Evet, çok fazla köpeğimiz var. Çok fazla köpek atılıyor. Biz bu köpekleri kendimiz kısırlaştırıyor ve sahiplendiriyoruz. Burası İzmit Belediyesi sınırları içerisinde olan bir yer. Bizden habersiz köpek alınmasını istemiyoruz. Böyle uyuşturucu iğnede aşırı dozdan ölebiliyorlar. Biz bu köpekleri kendi ellerimiz ile kısırlaştırdık. Bir sorun olduğundan Belediye ile birlikte müdahale etmek konusunda da görüşmüştük. Bu sabah inanamayacağım bir şekilde bana gelen bu fotoğraflar ile uyandım. Hemen köpeklerin yanına gittim. Köpeklerin üzerinde belediyelerin atmış olduğu uyuşturucu iğneler vardı ölen köpeklerin üzerinde. Bunu bir vatandaş yapamaz." dedi.
"BUNU YAPANLAR BU ŞEKİLDE CAN VERSİN"
Muhtemelen, köpeklerin uyuşturucu iğneler ile belediye ekipleri tarafından toplanırken bu olayın yaşandığını düşündüğünü dile getiren Ketenağ, "İzmit Belediyesi yapmadıysa, İzmit Belediyesinden özür dileyeceğim. Fatma Hanımdan özür dileyeceğim. İzmit Belediyesi beni çok şaşırttı. Şu an çok şaşkınım. Söyleyecek söz ve kelime bulamıyorum.
Eğer başkan bu görüntüleri gördüyse ve bizleri duyduysa, ondan bir açıklama bekliyoruz. Bunun sorumlusu İzmit Belediyesi değilse bile mutlaka araştırılsın. Bu olayın sorumluları bulunsun. Birçok köpeğimiz hala kayıp İnşallah onlara bir şey olmamıştır. Şu anda biri 8 aylık, biri 3 yaşında, diğeri de 15 yaşında 3 küpeli sokak köpeğini ölü olarak bulduk. Bu köpeklerin 2 si yine bizim tarafımızdan kısırlaştırılmıştı. Diğerini ise önümüzdeki günlerde kısırlaştıracaktık. Bunu yapanlar bu şekilde can versinler demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Olayın takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.