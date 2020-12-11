Kahramanmaraş eski Belediye Başkanı Ahmet Uncu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 1987 yılında Doğru Yol Partisi'nden milletvekili seçilen Ahmet Uncu hayata gözlerini yumdu. 1977 ile 1980 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Uncu'nun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Uncu'nun cenazesi, 14 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

PEŞ PEŞE MESAJLAR YAYINLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, yayımladığı mesajda şunları dile getirdi: "Kahramanmaraş'ımızda Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği yaparak şehrimize önemli hizmetler kazandıran Ahmet Uncu'nun vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HAYRETTİN GÜNGÖR:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yayımladığı mesajda "Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde Kahramanmaraş'ımıza önemli hizmetlerde bulunmuş değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Ahmet Uncu'nun vefat haberini teessürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin, sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

FATİH ERKOÇ :

Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi önceki dönem Başkanı olan Fatih Mehmet Erkoç'da yayınladığı mesajında '' Kahraman Şehrimize belediye başkanı ve milletvekili olarak hizmet eden Ahmet Uncu Agabeye allatan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum.'' dedi.

AHMET UNCU KİMDİR?

1945 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Eczacılık Yüksekokulu mezunudur. Serbest eczacılık, 1977 ile 1980 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yapmıştır. Kahramanmaraş Olayları onun döneminde olmuştur. Ayrıca TBMM XVIII. Kahramanmaraş Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.