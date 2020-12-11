Kahramanmaraş'ta, aranan 90 kişi yakalandı

Suçun azaltılması amacıyla, suça meyilli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takip yaptı. Yüzlerce adrese çok sayıda polis ile baskın yapan ekipler, art arda gözaltı yaptı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 90 şahıs yakalandı.Operasyon kapsamında hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, silahla tehdit, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan 9 yıla kadar değişik miktarlarda hapis cezası ile aranan 56 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 34 kişi yakalandı. Yakalanan 90 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 56'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.