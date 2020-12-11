Kapalı olması gereken saunada çıkan yangın: 8 yaralı

"YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇAN İNSANLAR ÖLÜYORDU NEREDEYSE"



Sitede oturan bir vatandaş olayla ilgili, "Sitenin yangın merdiveni daire içi gibi, yani herhangi bir yangın merdiveni yok. Yangın merdiveninden kaçan insanlar ölüyordu neredeyse. Saunadan çıkmış diyorlar. Ben ilk duyanlardan biriyim zaten. Cama çıktım, kavga falan sandık. Dışarı çıktık yangın varmış. Aşağı indik, ben sordum, saunadan çıkmış dediler. Ki sauna da kapalı olmasına rağmen" şeklinde konuştu.

"SAUNADAN KAYNAKLI BİR YANGIN OLDU"



Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kant da yangınla ilgili açıklama yaptı. Kant, "Saunadan kaynaklı bir yangın oldu ve sitenin içerisine dolan dumandan vatandaşlarımız biraz sıkıntıya düştü. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız, gerek itfaiye, gerek polis arkadaşlarımız çalışanlarımızla beraber çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan herhangi sağlık açısından kötü bir durumu yok. Acil olanları ambulanslarla en yakın hastanelere transfer ettik. Can kaybımız yok, bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili soruşturma başlattı.