Karabağ’da Çanakkale’yi hatırlatan olay: 100 yıl sonra tarih tekerrür etti

MERMİLER BİRBİRİNE KAYNADI

Bu görüntülerden biri de, savaş sırasında kimliği bilinmeyen bir asker tarafından telefonla çekilen fotoğraf oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, çarpışarak birbirine kaynayan iki mermi yer alıyor.