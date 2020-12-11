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Karabağ’da ’yi hatırlatan olay: 100 yıl sonra tarih tekerrür etti

Karabağ Savaşı’ndaki askerlerden biri, savaş sırasında telefonuyla çektiği iç içe geçen mermilerin fotoğrafını paylaştı. Askerin paylaştığı fotoğraf, Savaşı’nda havada çarpışan mermileri hatırlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 16:54 Son Güncelleme: 11.12.2020 17:17 ABONE OL
Karabağ’da Çanakkale’yi hatırlatan olay: 100 yıl sonra tarih tekerrür etti

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı. Karabağ Zaferi'nin ardından savaşa ilişkin hayret verici hikayeler ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

MERMİLER BİRBİRİNE KAYNADI

Bu görüntülerden biri de, savaş sırasında kimliği bilinmeyen bir asker tarafından telefonla çekilen fotoğraf oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, çarpışarak birbirine kaynayan iki mermi yer alıyor.

100 YIL ÖNCEKİ GİBİ

Biri Ermenistan askerinin silahından, diğeri ise Azerbaycan askerine ait bir silahtan çıkan iki merminin iç içe geçtiği kare, akıllara 100 yıl önceki Çanakkale Savaşı'nı getirdi.

METREKAREYE 6 BİN MERMİ!

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale Savaşı'nda havada çarpışarak iç içe geçen mermiler bugün bölgedeki savaş eserleri müzesinde sergilenmeye devam ediyor.

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Karabağ’da Çanakkale’yi hatırlatan olay: 100 yıl sonra tarih tekerrür etti
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