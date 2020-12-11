Karabağ’da Çanakkale’yi hatırlatan olay: 100 yıl sonra tarih tekerrür etti

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı. Karabağ Zaferi'nin ardından savaşa ilişkin hayret verici hikayeler ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
MERMİLER BİRBİRİNE KAYNADI
Bu görüntülerden biri de, savaş sırasında kimliği bilinmeyen bir asker tarafından telefonla çekilen fotoğraf oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, çarpışarak birbirine kaynayan iki mermi yer alıyor.
100 YIL ÖNCEKİ GİBİ
Biri Ermenistan askerinin silahından, diğeri ise Azerbaycan askerine ait bir silahtan çıkan iki merminin iç içe geçtiği kare, akıllara 100 yıl önceki Çanakkale Savaşı'nı getirdi.