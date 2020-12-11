Kilis’te bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeği ile vurarak öldürdü

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran köyünde Hüseyin Demirel (75) adlı şahıs, arazi anlaşmazlığı iddiasıyla tartıştığı damadı Cemil Demirel'i (45) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMÜ GETİRDİ



İddiaya göre, Hüseyin Demirel, damadı olan Cemil Demirel ile aralarında geçmişten gelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma sonucu Cemil Demirel'e bir el ateş etti. Demirel olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Demirel'i cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, kayınpeder Hüseyin Demirel'i gözaltına aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturması sürüyor.