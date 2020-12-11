Kızılay’dan plazma çağrısı

Türk Kızılay'ı Zonguldak şube başkanlığı tarafından hem kentte hemde sosyal medya hesaplarından plazma bağışlama çağrısı yapılıyor.

Çağrıda, "Onlar iyileşti plazma bağışladı, şimdi sıra sende. Covid 19' a karşı savaşını kazandıysan plazmanı bağışla, tedavi bekleyen hastalara umut ol. Haydi Zonguldak Plazma Bağışınla 'İnsanlık Kazanacak' İrtibat No: 0 372 253 30 15" denildi.

Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç yaptığı açıklamada, "Ülkemizde Mart ayından beri devam eden Corona-19 virüsü tehlikesi artarak devam etmektedir. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de kan stokları azalıyor. Ayrıca hastanelerimizin solunum cihazlarına ihtiyacı olduğunu hayırsever vatandaşlarımızın hastanelerimize solunum cihazı bağışlamalarını hastanelerimizde binlerce hastanın plazma ve kan beklediğini tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin duyarlı olmalarını ve kan merkezimize başvurarak hem kan vermelerini hem plazma vermeleri istiyoruz. Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımız hastalığı atlattıktan sonra ağır hasta olanlara plazma verme suretiyle kendilerinin sağlığına kavuşmasına etken oluyorlar. Bu yüzden Türk Kızılay'ı Zonguldak Şube Başkanlığı olarak bu konuda çalışma başlattık. Vatandaşlarımızı plazma verme konusunda titiz davranmalarını bekliyoruz. Ekiplerimiz plazma vermek isteyen tüm vatandaşların ayağına kadar giderek kendilerinden plazma kan bağışına alacaklardır. Tüm Zonguldak halkını bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.