Kocaeli Büyükşehir’den sağlığa önemli destek

Covid-19 salgının ardından bulaşma riskini azaltmak için tam kapsamlı çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde filyasyon çalışmaları için 80 tablet,40 bilgisayar, 40 araç ve 61 şoför desteği sağladı. Hastanelerin pandemi servislerine 20 temizlik personeli, sağlık çalışanlarına meyve desteği de veren Büyükşehir hastaneler için 4 PCR cihazı, 10 hasta başı monitörü, 5 yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesini de hastanelerde kullanılmak için temin etti. Pandemi hastanelerinin eksikliklerini gidermek içinde yoğun çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde 5 hastane için alınan sağlık cihazlarını, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca talep edilen 5 adet yüksek akımlı nazal solunum ünitesi ve 4 adet PCR test cihazı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca cihazlar Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'a teslim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin salgınla mücadelede en büyük ortaklarının olduğunu belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu destekten dolayı ne kadar teşekkür etsek az. Salgının başladığı ilk günden bu güne omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadelede eksikliklerimiz oluyor. Bu eksiklikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce gideriliyor. Bu süreçte 5 hastanemizin önemli eksikleri vardı. Büyükşehir'den talep ettik. Kısa sürede 5 adet yüksek akımlı nazal solunum ünitesi ve 4 adet PCR test cihazı kurumumuza teslim edildi. Ne kadar teşekkür etsek az. Bu cihazlar ivedilikle hastanelerde kullanılmaya başlanacak" açıklamasında bulundu.

"BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA"

İl Sağlık Müdürü Pehlevan "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar filyasyon ekiplerimizin bağışıklığını güçlendirmek için meyve desteği verdi. Vermeye de devam ediyor. Ekiplerimizin süreci hızlandırmak için kullandığı tabletler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce alındı. Ayrıca mücadelede gücümüze personel ve araç desteği ile güç kattılar. Allah'ın izniyle bu mücadelemiz salgın bitene kadar devam edecek. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a şükranlarımızı sunuyorum" ifadesini kullandı.