Korona denetiminde aranan 56 kişi yakalandı

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 10 Aralık günü yapılan kontrollerde bin 390 iş yeri denetlenirken 18 bin 85 kişi sorgulandı.

ARANAN 56 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13, maske takma kuralına uymayan 116 kişi ve 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişi ve 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 43 kişi, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 102 kişi ile belirtilen saatler dışında faaliyet gösteren 2 iş yerine olmak üzere toplam 297 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 56 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden toplam bin 531 araç kontrol edildi.