Koronavirüs tedavisi için cihaz bağışlayanlar onurlandırıldı

Valilik'te gerçekleşen 'Teşekkür Belgesi Takdim Töreni'nde konuşan Vali Fuat Gürel, "Ülkemiz; Tüm dünyayı etkisi altına ala "Covid-19" salgınına karşı mücadelede devleti ve milletiyle takdire şayan bir çalışma örneği sergilemiş, iş insanlarımız, sanayicilerimiz ve Meslek Kuruluşlarımızın da desteği ile salgının kontrol altına alınmasında büyük yol katedilmiştir. Bu mücadelemizde, hastalığın teşhisinde ve tedavisinde büyük öneme haiz tıbbi cihazları ilimize kazandırarak halk sağlığımıza vermiş olduğunuz kıymetli desteğiniz için müteşekkir olduğumu bildirir, çalışmalarınızda sağlık ve esenlikler dilerim" dedi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz'ın da yer aldığı törende Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier'e, Karabük Özel Sektör Demir-Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan'a, Kardemir AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ'a, Boskay Metal Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bostancıoğlu'na, Öz Metal Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk ile Sönmezler Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sönmez'e "Teşekkür Belgesini" takdim eden Vali Fuat Gürel toplumsal dayanışmaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.