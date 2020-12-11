Kültür ve sanat atölyesinde çocukların yüzleri gülüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın zamanlarını güzel bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla, modern kültürün oluşturduğu bir iş Merkezinde geleneksel kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sanat Atölyesinde tüm vatandaşlarımıza belirlenen serbest zamanlarda pandemi şartlarına da riayet ederek Kültürel etkinliklerimize devam edeceklerini belirten Başkan Beyazgül, "Diğer yandan tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle hijyen kuralları düzenlediğimiz etkinliklerde önemli rol oynuyor. Etkinliklere katılacak çocuk ve gençlerin sağlığı ön planda tutularak gereken tüm tedbirler de hassasiyetle alındı. Maskesi olmayanların alana giremeyeceği gibi HES kodu olmayan da etkinlik alanlarından faydalanamayacak. Her atölye, çalışma öncesi ve sonrası dezenfekte edilecek. Etkinliklerde temizlik, maske ve mesafe kuralından taviz verilmeyecek" dedi.

"ÇOCUKLAR GÜLERSE, DÜNYA GÜLER"

Beyazgül, "Sanat Atölyesi bünyesinde bulunan yağlı boya resim, kara kalem resim, tezhip sanatı, ebru sanatı, ahşap oymacılık, çocuk resim alanı pastel boya, çinicilik ve seramik sanatı ve Hüsn-i Hat sanatları ile ilgili vatandaşlarımız hem gezebilecek hem de kendilerine ait bir eser çalışması yapabilecektedir. Bugünde çocuklarımızı esnek saatlerinde atölyemizde pandemi kurallarına riayet ederek ağırladık. Minik çocuklarımız sevgiyle büyümesi için onlara zaman ayırdık. Kendilerine ait Ebru Sanatı, Seramik, Ahşap Oymacılığı çalışmasını yapıp, eserlerini evlerine hatıra olarak götürdüler. Biz diyoruz ki; çocuklar gülerse, dünya güler. Biz her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.