Lahit ve lahit kapaklarını satmaya çalıştılar

Bursa'nın İznik ilçesinde Kültür Varlıklarını satmak isteyen bir şahsın olduğu ihbarını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti.

Tespit edilen şahıs otomobili ile seyir halindeyken takip eden ekipler, İznik girişinde aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda 1 adet Roma dönemine ait çocuk lahiti, 1 adet yine Roma dönemine ait olan lahit kapağı ve 5 adet Bizans dönemine ait olduğu belirlenen çeşitli motiflerdeki lahit kapakları ele geçirildi.

KAÇAK KAZIYA SUÇÜSTÜ

Diğer yandan Kestel ilçesinde ise kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Jandarma ekipleri, olay yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında 56 yaşındaki Ş.Ç ile 59 yaşındaki K.Y, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Zanlılar Jandarma tarafından gözaltına alındı.