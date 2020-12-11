Meteoroloji’den Muğla için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Muğla'da kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda çağrı yaptı.

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; (12.12.2020 Cumartesi) gece ilk saatlerden itibaren il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2/12 saat) yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dkkatli ve tedbirli olunmalıdır."