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Meteoroloji’den için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il geneli için yağış uyarısında bulundu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:05 ABONE OL
Meteoroloji’den Muğla için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Muğla'da kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda çağrı yaptı.

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; (12.12.2020 Cumartesi) gece ilk saatlerden itibaren il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2/12 saat) yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dkkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Meteoroloji’den Muğla için uyarı
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