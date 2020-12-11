Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 11 Aralık 2020 bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı ve Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 11°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile yarın Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, yarın Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması (50-100 kg/m2) bekleniyor.

ADANA 9°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yarın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 13°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anamur çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile yarın Sivas hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 1°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA 4°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 12°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yarın zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 0°C, 13°C

Parçalı ,yarın zamanla çok bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS -8°C, -2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -1°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

VAN -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu