Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! 11 Aralık 2020 bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberler… Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre; ülke geneli parçalı bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. Kuzey ve iç kesimler parçalı ve çok bulutlu iken, Marmara, Ege, Akdeniz gibi bölgelerde sağanak yağmur ekleniyor. Kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürecek. Peki; bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu!
İl il ve bölge bölge hava durumu tahminleri haberimizde…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı ve Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR 11°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 6°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile yarın Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, yarın Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması (50-100 kg/m2) bekleniyor.
ADANA 9°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yarın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 13°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anamur çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile yarın Sivas hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI 1°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KONYA 4°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 12°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yarın zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 13°C
Parçalı ,yarın zamanla çok bulutlu
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -7°C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS -8°C, -2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA -1°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
VAN -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu