Motosikletli çift otobüsün altında kaldı

Gaziantep'te eşiyle birlikte motosiklette yolculuk yapan 45 yaşındaki kadın özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İncilipınar mahallesinde gece meydana olayda, Leyla Karadere evine gitmek için eşi Niyazi Karadere (48) eşinin kullandığı motosiklete bindi. Karadere çifti motosikletle seyir halindeyken, özel halk otobüsü aynı yöne giden Niyazi Karadere'nin kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet, otobüsün altına girdi.

Kazada, yaralanan Karadere çifti olay yerine gelen ambulansla Doktor Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Leyla Karadere kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazanın ardından halk otobüsü şoförü gözaltına alındı.