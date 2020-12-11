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MSB: 'ın kuzeyinde 'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

, 'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde, terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 13:46 ABONE OL
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde komandolar tarafından düzenlenen etkili operasyonların devam ettiği ve her taşın altına bakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Irak Kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, 6 adet antipersonel mayın, 1 adet çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet roket başlığı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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