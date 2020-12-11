Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafında kentte yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyon kapsamında, yapılan adli aramalarda, kurusıkı silah, 13 fişek, 1 şarjör ele geçirildi. Polisin tarafından 9 ayrı adreste yapılan aramalarda, bonzai, metamfetamin, eroin, 8 adet uyuşturucu hap, 8 ecstasy hap, esrar maddeleri ele geçirildi. Yakalanan 6 şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu"ndan işlem başlatıldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine konuydu.