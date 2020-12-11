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’ta uyuşturucu operasyonu

’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.12.2020 11:45 ABONE OL
Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafında kentte yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyon kapsamında, yapılan adli aramalarda, kurusıkı silah, 13 fişek, 1 şarjör ele geçirildi. Polisin tarafından 9 ayrı adreste yapılan aramalarda, bonzai, metamfetamin, eroin, 8 adet uyuşturucu hap, 8 ecstasy hap, esrar maddeleri ele geçirildi. Yakalanan 6 şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu"ndan işlem başlatıldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine konuydu.

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Muş’ta uyuşturucu operasyonu
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