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Belediye Başkanı Arı: İşimizin başındayız

Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yolunda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Arı:

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:22 ABONE OL
Nevşehir Belediye Başkanı Arı: İşimizin başındayız

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dün akşam saatlerinde Aksaray'ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

Aksaray Valisini ziyaret için Aksaray'a giden Başkan Arı'nın makam aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş edildi.

Saçmalar makam aracına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkan Rasim Arı, saldırı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşimizin başındayız. Elhamdülillah" ifadesini kullandı.

Saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Nevşehir Belediye Başkanı Arı: İşimizin başındayız
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