Odun taşımaya yardım bahanesiyle çocukların telefonlarını çaldı!

Esenyurt'ta 15 ve 16 yaşındaki iki çocuktan odun taşıma bahanesiyle yardım isteyen kimliği belirsiz bir hırsız, iki çocuğun cep telefonlarını alıp kayıplara karıştı. Ailelerinin yeni satın aldığı telefonları online dersleri takip etmek amacıyla kullandıklarını söyleyen çocuklar, hırsızların bulunmasını istedi. Çocuk Büro Amirliğinde ifade veren iki arkadaş, online derslerini takip etmek için kullandıkları telefonlarının bulunması için yardım istedi.

ÇOCUKLAR BAKKALA GİTTİ

7 Aralık'ta Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yaşanan olayda, aynı apartmanda ikamet eden U.M.K (15) ile H.G.(16) adlı çocuklar, koronavirüs kısıtlamaları öncesi annelerinin siparişlerini bakkaldan almak üzere evden ayrıldı. İki arkadaş, 1519 Sokak üzerinde 35-40 yaşlarında, siyah paltolu, beyaz kazaklı, beyaz saçlı, bıyıklı esmer bir kişiyle karşılaştı. Bu kişi çocuklara ilk olarak, "Telefonuma bu SİM kartı takamıyorum. Yardımcı olur musunuz" dedi. Birkaç dakika sonra ise, "Biraz odun (ağaç dalı) var. Taşımama yardım eder misiniz" diye sordu. Çocuklar ağaç dallarını bir gecekondunun bahçesindeki dalları taşımaya yardımcı oldu. Kimliği belirsiz şahıs, bu kez fotoğraf çekme bahanesiyle U.M.K.'nin cep telefonunu istedi.

SANİYELER İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLDU

Odunları taşımaya devam eden çocuklar, adamın saniyeler içerisinde gözden kaybolduğunu fark etti. Bir süre çevrede aramalarını sürdüren iki çocuk telefonlarının çalındığını fark etti. Her ikisi cep telefonlarını yeni satın alanlar yaşadıklarının şokuyla polise giderek şikayetçi oldu. Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'nde hırsızlık hakkında ifade veren çocuklar, polislerden hırsızı bulmalarını istedi.

U.M.K. ve H.G., pandemi döneminde online derslerini takip etmek amacıyla satın aldıkları cep telefonlarının çalınmasıyla mağdur edildiklerini ifade ederek, polisten yardım istedi.