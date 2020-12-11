Olta balıkçılarına Kovid-19 uyarısı

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında olta balıkçıları, maske, mesafe ve sigara yasağına uymaları için havadan, karadan ve denizden anonslarla uyarıldı. Drone takibiyle denetlendi. Kurallara uymayanlara da ceza yazıldı. Galata Köprüsü'nde olta balıkçılığı yapan Hasan Dönmez, "Koronavirüs nedeniyle mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi. Volkan Acar, "Bazen iç içe balık tutmak zorunda kalıyorduk. Denetimlerle mesafemiz oluştu" diye konuştu. Mehmet Aslan, koronavirüs nedeniyle korku içinde yaşadıklarını söyledi. Mümin Keskin ise turist otobüslerine dikkat çekti. Keskin "Burada inip bizim başımızda yoğunluk oluşturuyorlar. Onlar maske ve mesafeye uymuyorlar. Bu da bize sıkıntı yaratıyor" diye konuştu.