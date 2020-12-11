Cinderesi'nde görevli zöel harekat polisi zırhlı aracından ezan okudu, dinleyenler mest oldu

Kahramanmaraşlı Polis Özel Harekat memuru Mehmet Bayar (26), eğitim ve hafızlığını tamamladıktan sonra Osmaniye'de göreve başladı.

Görev yaptığı çalışma arkadaşları tarafından sesi beğenilen hafız ve PÖH Mehmet Bayar, görev için gittikleri Suriye'nin Cinderesi bölgesinde vakit namazlarının ezanını okuyor. Polis memuru Bayar, zırhlı polis harekatı aracındaki megafon yardımı ile okuduğu ezan, mesai arkadaşlarınca cep telefonu ile kaydedildi.

Bayar'ın okuduğu ezanı dinleyenler tarafından beğenilirken, hem hafız, hem de özel harekat polisi olan Bayar'ın çeşitli Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmalarına katılarak dereceler elde ettiği öğrenildi.