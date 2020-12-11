Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cinderesi'nde görevli zöel harekat polisi zırhlı aracından ezan okudu, dinleyenler mest oldu

Cinderesi'nde görevli zöel harekat polisi zırhlı aracından ezan okudu, dinleyenler mest oldu

’nin Cinderesi bölgesinde görev yapan polis özel harekat polisi zırhlı araçtan okuduğu sabah ezanı dinleyenleri mest etti.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 11.12.2020 11:26 ABONE OL
Cinderesi'nde görevli zöel harekat polisi zırhlı aracından ezan okudu, dinleyenler mest oldu

Kahramanmaraşlı Polis Özel Harekat memuru Mehmet Bayar (26), eğitim ve hafızlığını tamamladıktan sonra Osmaniye'de göreve başladı.

Görev yaptığı çalışma arkadaşları tarafından sesi beğenilen hafız ve PÖH Mehmet Bayar, görev için gittikleri Suriye'nin Cinderesi bölgesinde vakit namazlarının ezanını okuyor. Polis memuru Bayar, zırhlı polis harekatı aracındaki megafon yardımı ile okuduğu ezan, mesai arkadaşlarınca cep telefonu ile kaydedildi.

Bayar'ın okuduğu ezanı dinleyenler tarafından beğenilirken, hem hafız, hem de özel harekat polisi olan Bayar'ın çeşitli Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmalarına katılarak dereceler elde ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cinderesi'nde görevli zöel harekat polisi zırhlı aracından ezan okudu, dinleyenler mest oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA