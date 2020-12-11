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Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı

Pendik 'nda cıvata yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 08:53 Son Güncelleme: 11.12.2020 08:56 ABONE OL
Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı

Pendik, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Mecidiye sapağında İlyas A.'nın kullandığı cıvata yüklü kamyonda saat 07.15'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü kamyonu emniyet şeridine çektikten sonra aşağı indi. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kamyondaki yangını söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyon sürücüsü İlyas A., "Ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Tuzla Deri sanayiye cıvata götürüyordum." diye konuştu.

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Pendik'te cıvata yüklü kamyon yandı
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