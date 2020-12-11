En güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı! Kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları 2020

Cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi bu hafta da epey araştırılıyor. Bir Cuma gününe gelmenin huzurunu yaşayan müminler en güzel, kısa ve uzun Cuma mesajı atarak sevdiklerinin yanında olduğunu hissettirmek istiyor. Duaların kabul edildiği bu mübarek günde vatandaşlar sosyal medya aracılığıyla en güzel, kısa ve uzun resimli Cuma mesajlarını gönderecek. Bu mübarek Cuma gününün coşkusunu haberimizde bulunan resimlerden bir tanesini seçerek sevdiklerinize yollayabilirsiniz. İşte en güzel, kısa, uzun Cuma mesajları
İslam alemi için büyük önem arz eden 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılıyor. Haberimizde, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini bulabilirsiniz.
İşte Cuma mesajları ve sözleri ile hayırlı cumalar…
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar
Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…
Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/19)
Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…
Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...