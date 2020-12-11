Rize’de park halindeki 2 otomobil yandı

Rize merkezde bulunan Taşlıdere Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Yanan araçtan çıkan alevler yanındaki otomobile de sıçradı. Kısa sürede 2 araç alev topuna döndü. Çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek araçları söndürdü. Çevrede korku yaratan yangında, otomobiller kullanılamaz hale geldi. Polis çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.