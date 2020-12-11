Roma dönemine ait sütunlar evinden çıktı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişinin, izinsiz olarak define arama ve kazı çalışmalarında bulunduğuna dair duyumlara ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan takip sonucu şahısın evine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 sütun ile birlikte define aramakta kullanılan bir detektör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.O'nun jandarmada işlemlerinin tamamlanması sonrası Kandıra Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.