Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuruda 12 bin kişilik bir personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve bunun sonucunda ise ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile tercihler başlamıştı. 7 Aralık tarihinde sona eren başvuruların ardından atama sonuçları sorgulanıyor. Peki Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Fahrettin Koca'nın son dakika olarak açıkladığı Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/4 tercihleri sona erdi. Sağlık sektöründe memur olmak isteyen adaylar arasından 12 bin personel alımı yapılacak. Sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?