Samandağ ‘ney-i tescillendi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yöresel lezzetleri ve yöresel ürünleri markalaştırma çalışmaları devam ediyor. Daha önce Künefe'nin, Antakya Sürkü'nün (çökeleği), Antakya küflü sürkünün (çökeleği), Antakya kağıt kebabının ve Antakya tuzlu yoğurduğunun tescilini alan alan ATSO, yaptığı çalışmaların ardından Samandağ Ney'in de marka tescilini aldı.

Medeniyetler Şehri Antakya'nın lezzetlerini ve yöresel ürünlerini markalaştırmaya devam ettiklerini belirten ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, "Bu kapsamda 2005 yılından bu yana Hatay ile özdeşleşen ve Hatay'ın değeri olan lezzetleri ve yöresel ürünlerin tescillerini yaparak Hatay'ı Ülkemize ve Dünya'ya tanıtmak için büyük yol kat ettik." dedi.

5 ÜRÜNÜN TESCİLİ ALINMIŞTI, NEY 6 ÜRÜN OLDU

2005 yılından bu yana yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, başta Künefe olmak üzere Antakya Sürkü'nün (Çökeleği), Antakya Küflü Sürkü'nün (Çökeleği) tescili, Antakya Kağıt Kebabı'nın ve

Antakya Tuzlu Yoğurdu'nun tescilini aldıklarını belirten Çinçin, "Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Coğrafi İşaretini aldığımız altıncı ürün ise "Samandağ Ney-İ" oldu. Samandağ Ney-İ 605 tescil numarası ile menşe adı olarak Odamız adına tescil edilmiştir." diye konuştu.

KISACA SAMANDAĞ NEY-İ TANITIMI

Samandağ Ney-i, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen Arundo donax L. kamışından üretilen, sekiz nod ve dokuz internod içeren, dolayısıyla dokuz boğumlu olan, üzerinde biri arkada altısı önde olmak üzere yedi delik bulunan, 15-25 mm çapında üflemeli bir çalgıdır. Samandağ Ney-i üretiminde kullanılan kamış, Hatay'ın Samandağ ilçesi sınırları içerisinde yer alan, asi nehri deltasını kapsayan, çevlik plajından başlayıp meydan köyünde kel dağ eteklerine kadar olan 7 km uzunluğunda ve kıyıdan itibaren 500 m genişliğindeki kıyı şeridinde yetişir. Coğrafi sınırda yetişen ney kamışları sonbaharda, kasım-aralık aylarında toplanır. Özellikle olgunlaşma özelliğini taşıyan kamışlar seçilir. Kamışın olgunlaşma özellikleri; gövde ve yaprakların kurumuş olması, rengin iyice yeşilden sarıya dönmüş olması, püsküllerin (çiçek) sararmış olmasıdır.

Kamışın ney yapımına uygun olup olmadığını aynı zamanda üretilecek neyin tipini belirleyen başlıca morfolojik karakter internod mesafesidir. Sekizi natürel (ana ses) ve beşi ara (mabeyn) ses veren toplam 13 farklı ney çeşidi vardır. Bu ney çeşitleri arasındaki ses farkı öncelikle internod mesafesi ile ayrıca gövde çapı ve gövde çeperinin kalınlığı ile ilişkilidir. Boğum kısaldıkça ses de incelir. Bir ney, tipi ne olursa olsun mutlaka 9 boğumdan oluştuğu için ses inceldikçe boğum uzunluğunun kısalmasına paralel olarak boyu da kısalır. Neylik bir kamışta internod uzunluğu, neyin tipine bağlı olarak en az 55 mm, en çok 110 mm'dir.