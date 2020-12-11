Son dakika: Şehit binbaşı ve 8 askerin katili mayıncı terörist parçalanarak öldü

Kandil'in talimatıyla Suriye'de Haseki'ye bağlı Al Malikiyah'a YPG saha sorumlusu olarak gönderilen Mehmet Sıddık Özalp'in ABD'nin tahsis ettiği zırhlı araçla Haseki'den Hol kasabasına giderken DEAŞ'ın yola döşediği 1,5 tonluk mayına bastığı ve 6 korumasıyla birlikte parçalanarak öldüğü ortaya çıktı. Terör örgütü, PKK-YPG ilişkisinin ayyuka çıkmasından duyduğu endişe nedeniyle Mehmet Sıddık Özalp'in Çukurca'nın karşısındaki Metina Kampında öldürüldüğünü duyurdu. Güvenlik güçlerine teslim olan sözde istihbarat sorumlusu M.Y de terörist Özalp'in Suriye'de öldüğünü doğruladı. 28 yıldan beri dağ kadrosunda çok sayıda kanlı saldırılar düzenleyen terörist Özalp, terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesiydi.