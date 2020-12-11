Siverek’i ‘ağlayan gelin’ süsleyecek

Şanlıurfa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında özellikle Karacadağ bölgesinde yetişen ve endemik türler arasında yer alan ters lale ekimine başlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden temin edilen lale soğanları, kentin farklı bölgelerindeki park ve yeşil alanlarda ekiliyor.

Kentin farklı noktalarına dikilen lale ve soğanlı bitkilerin açmaya başlamasıyla Siverek'te baharın tüm güzelliklerinin yaşanacağı belirtildi.

Yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi alan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, lalelerin oluşturduğu rengarenk görüntülerin insana huzur verdiğini söyledi.

Siverek ilçesini bu yıl adeta lale ile süsleyeceklerini dile getiren Başkan Çakmak, "Ters lale endemik türler arasında yer alan bir türdür. Özellikle Karacadağ bölgesinde sıklıkla görmeye alışık olduğumuz laleleri bu yıl kent merkezinde vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Genel itibariyle laleler güzel renkleri ve görüntüleriyle insana huzur verir. Bu yıl ilçemizin her tarafını lale ile süsleyerek huzur ortamına katkı sağlayacağız." diye konuştu.