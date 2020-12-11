Sokakta pompalı dehşet

İstanbul Esenyurt'ta, kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.







Olay, dün 16.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Mithat B., dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Mithat B. çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız, Mithat B.'yi uyardı. Bunun üzerine Mithat B., evine giderek pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı.







TÜFEĞİ ÇOCUKLARA DOĞRULTTU

Yanında getirdiği tüfeği önce sokaktaki çocuklara doğrultan şüpheli, havaya bir el ateş edip apartmana geri döndü. Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, Mithat B.'yi evinde gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.

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