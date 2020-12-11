Son dakika haberi: 1.5 yaşındaki bebeğe alkol içirirken fotoğraf çekmişti! 2 yıla kadar hapsi isteniyor

'MİZAH AMAÇLI YAPMIŞTIM, PİŞMANIM'

Baba Burak B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, bebek Kerem B., 'mağdur çocuk' ve anne Figen Ü. ile kuzeni Merve A. 'şüpheli' olarak kaydedildi. Dilekçede, bebeğin babası ve annesi arasında süren ilişki döneminde, evlilik dışı olarak bebeğin dünyaya geldiği bildirildi. Şüphelilerden anne Figen Ü., hakkında açılan soruşturma kapsamında verdiği ifade de suçlamaları kabul etmezken, annenin kuzeni olan Merve A., mizah amaçlı bebeğin ağzına rakı şişesi koyduğu, fotoğrafını çektiği ama bebeğe içki içirmediğini, pişman olduğunu söyledi.

ANNE SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Suç duyusuyla birlikte savcılığa sunulan fotoğraflarda, bebeğin içkili ve sigara içilen ortamlara sokulduğu, bebeğe alkol içirildiği ve bebeğin eline sürekli bira şişeleri verildiğinin görüldüğü anlatıldı. Dilekçede, fotoğrafta görülen kişinin anne olan şüphelinin kuzeni olduğu anlaşıldı. 1,5 yaşındaki bebeğin annesi olan Figen Ü., ifadesinde bebeğine çok iyi baktığını, fotoğrafları kuzeninin çektiğini öğrendiğinde kuzenine kızdığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.