Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara’da sokak ortasında dehşet! Kadını öldürüp, intihar etti

Son dakika: ’da sokak ortasında dehşet! Kadını öldürüp, etti

’dan kan donduran bir son dakika haberi geldi. Bir kişi sokak ortasında bir kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle etti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:59 Son Güncelleme: 11.12.2020 18:58 ABONE OL
Son dakika: Ankara’da sokak ortasında dehşet! Kadını öldürüp, intihar etti

Olay, Ankara'nın Mamak İlçesi Şahapgürler mahallesinde yaşandı. 1213. Sokakta henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle sokak ortasında bir kadını öldürdü.

Katil zanlısı daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri katil zanlısı ile kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara’da sokak ortasında vahşet: Kadını öldürüp, intihar etti

Sokağa giriş-çıkışları kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Zanlının ve öldürdüğü kadının kimliğinin tespiti için polisin çalışması devam ediyor.

SON DAKİKA: Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu intihar etti! Evinde korkunç halde bulundu

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara’da sokak ortasında dehşet! Kadını öldürüp, intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA