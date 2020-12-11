Son dakika: Ankara’da sokak ortasında dehşet! Kadını öldürüp, intihar etti

Olay, Ankara'nın Mamak İlçesi Şahapgürler mahallesinde yaşandı. 1213. Sokakta henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle sokak ortasında bir kadını öldürdü.

Katil zanlısı daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri katil zanlısı ile kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara’da sokak ortasında vahşet: Kadını öldürüp, intihar etti

Sokağa giriş-çıkışları kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Zanlının ve öldürdüğü kadının kimliğinin tespiti için polisin çalışması devam ediyor.