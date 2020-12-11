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: 16 gündür Covid-19 tedavisi görüyordu! Lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti

Ali Güral Lisesi 12. sınıf öğrencisi genç, korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kas rahatsızlığı da olan Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:18 Son Güncelleme: 11.12.2020 10:34 ABONE OL
Son dakika haberi: 16 gündür Covid-19 tedavisi görüyordu! Lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Serdar Mehmet Ay, testinin pozitif çıkması üzerine 15 gün önce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kas rahatsızlığı da olan Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

16 GÜNDÜR KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından "Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden 16 gündür Kovid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay'ı kaybettik. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

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Son dakika haberi: 16 gündür Covid-19 tedavisi görüyordu! Lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
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