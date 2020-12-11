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: 17 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti! Okul müdürü acı gerçeği açıkladı..

'da kas hastası lise son sınıf öğrencisi (17), tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi, Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, Mehmet Ay, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:52 Son Güncelleme: 11.12.2020 15:29 ABONE OL
Son dakika haberi: 17 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti! Okul müdürü acı gerçeği açıkladı..

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Mehmet Ay'ın cansız bedeni hastanedeki işlemlerimin ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına koronavirüs tedbirleri kapsamında Ay'ın sadece ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Kütahya'da lise öğrencisi Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi | Video

Lise son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay toprağa verilirken, Hülya -Mücahit Ay çifti oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü.

'ÖLÜM YAKIŞMADI'

Serdar Mehmet Ay'ın öğrenci olduğu Ali Güral Anadolu Lisesi Müdürü Ali Balcı, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Öğrencimiz 12'nci sınıftaydı. Uzun zamandır kas tedavisi görmekteydi. Yaklaşık 2 aydır uyuyamadığından şikayetçi oluyormuş.

Ayın 25'inden sonra Covid-19 tespit edilip, yoğun bakıma alındı. Dün bir ameliyat geçiriyor. Ameliyattan sonrası gelişen hipertansiyon nedeniyle öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bizim sevilen bir öğrencimizdi. Ölüm yakışmadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

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Son dakika haberi: 17 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti! Okul müdürü acı gerçeği açıkladı..
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