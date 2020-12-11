Son dakika haberi: BAE’de tutuklanan Türk işadamına korkunç işkence! Eşi insanlık suçunu bu sözlerle anlattı...

TÜRKİYE ALEYHİNE İFADE VERMESİ İÇİN...

Öztürk'le işkence sürecinden sonra yapılan telefon görüşmelerinde, kendisinden sürekli Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan yanlış ifadeler vermeye zorlandığını, hatta zorla söylemesini istedikleri ifadeyi yazılı olarak verip bunları ezberleyerek, kamera karşısında anlatmasını istediklerini söylediği aktarıldı. Basın açıklamasında Öztürk'e yönelik işkenceler şöyle anlatıldı: "Mehmet Ali Öztürk'e işkence altındayken özet olarak 'Erdoğan IŞİD'i destekliyor' demesini istemişlerdir. Mehmet Ali Öztürk 'Bunlar asla doğru değil ve ben bunları söylemem. Benim hiçbir suçum yok. Basit bir iş adamıyım ve insani yardım gönüllüsüyüm. Siz beni ülkeme zarar vermek için tuttunuz ama ben bunu yapmayacağım' diyerek zorla söyletmeye çalıştıkları ifadeleri defalarca reddetmiş ama her reddedişte daha ağır işkence görmüştür. Tüm bu işkenceler sırasında Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine konuşmayı reddedince ve tüm ağır işkencelere rağmen istedikleri hususları söylemeyi kabul etmeyince bir gün ABD'de üniversite okuyan oğlu Abdullah'ın resmini göstermişler ve oğlunun ABD'de, evine girerken ve çıkarken resimlerini çekmişler, oğlunu öldüreceklerini söyleyerek tehdit etmişlerdir.