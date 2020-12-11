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SON DAKİKA HABERİ! Düğünde büyük şok! Gelin gözyaşlarına boğuldu...

Vurdumduymazlığın böylesi! 'Pes' dedirten haber 'dan geldi... Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalardan biri de düğün salonlarına olmuştu. Son dakika haberi duyanları şaşkına çevirdi. Yasak olmasına rağmen düzenlenen düğüne polis baskın düzenledi. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye cezai işlem uygulanırken gelin gözyaşlarına boğuldu. Misafirler ise kendilerine ceza kesilmesine karşı çıkarak sorumluluğun organizasyon şirketinde ve düğün sahiplerinde olduğunu söyledi. Kaçak düğünde 25 kişiye toplamda 78 bin 750 lira ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:30 Son Güncelleme: 11.12.2020 09:51 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Düğünde büyük şok! Gelin gözyaşlarına boğuldu...

SON DAKİKA HABERİ! KAÇAK DÜĞÜNE BASKIN DÜZENLENDİ

Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan düğüne baskın düzenledi. Baskında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye, 3 bin 150'şer liradan 78 bin 750 lira ceza kesildi. Bu sırada gelin, gözyaşlarına boğuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen Yiğitler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, düğün organizasyonu olduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden bazı misafirler düğün salonunun üst katına çıkarak saklanmak istedi.

Ekipler odaları tek tek dolaşarak gizlenen kişileri bularak aşağıya indirdi. Bazı misafirler ise polis ekiplerine sorumluluğun işletme ve düğün sahiplerinde olduğunu ifade ederek ceza kesilmemesini istedi.

Ekipler hem düğüne katılan misafirleri hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını sadece nikah kıyılabileceğini anlattı.

Polis, aralarında gelin ve damat ile salon işletmecisinin de bulunduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 78 bin 750 TL para cezası kesti.

AĞLAYAN GELİNİ ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Baskın sırasında gelin ise gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca gözyaşı döken gelini arkadaşları teselli etti.

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SON DAKİKA HABERİ! Düğünde büyük şok! Gelin gözyaşlarına boğuldu...
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