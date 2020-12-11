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Son dakika haberi: Eniştesini öldürüp "Eşimi taciz etti" demişti... Son savunmasında bunları söyledi!

'in Odunpazarı ilçesinde Yunus Öner isimli şahıs, eşini taciz ettiğini ileri sürerek eniştesi 'un evini basıp Santur'u pompalı tüfekle öldürmüştü. Sanığın 'namus' savunması yaptığı cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Görülen duruşmada katil zanlısı Yunus Öner mahkemece iyi hal indirimiyle 25 yıl hapse çarptırıldı. Son sözleri sorulan Öner, "Keşke eniştemle aramızdaki sorunu devlete haber verseydim." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:10 Son Güncelleme: 11.12.2020 15:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Eniştesini öldürüp Eşimi taciz etti demişti... Son savunmasında bunları söyledi!

ESKİŞEHİR'DEKİ CİNAYETTE SON DAKİKA HABERİ!

ESkişehir'de eşine tacizde bulunduğu iddiasıyla eniştesi Eşref Santur'u (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldüren Yunus Öner (23) tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öner, son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Eniştemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Keşke eniştemle aramızdaki sorunu devlete haber verseydim. Keşke bu durumlara gelmeseydim" dedi.

EŞİNE TACİZDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi'nde geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayda, Yunus Öner, eşine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'un evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Öner yanında getirdiği pompalı tüfek ile eniştesine 5 el ateş etti. Eşref Santur, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki pompalı tüfekle evden çıkan Yunus Öner, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Öner hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

'KEŞKE DEVLETE HABER VERSEYDİM'

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yunur Öner ile ölen Eşref Santur'un yakınları ve avukatlar katıldı. Son savunmasını yapan Öner, pişman olduğunu söyleyerek, "Ailemi korumak için yaptım. Eniştemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Keşke eniştemle aramızdaki sorunu devlete haber verseydim. Keşke bu durumlara gelmeseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Yunus Öner'i iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada, haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

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Son dakika haberi: Eniştesini öldürüp "Eşimi taciz etti" demişti... Son savunmasında bunları söyledi!
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