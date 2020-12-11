Son dakika haberi: Eniştesini öldürüp "Eşimi taciz etti" demişti... Son savunmasında bunları söyledi!

'KEŞKE DEVLETE HABER VERSEYDİM'



Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yunur Öner ile ölen Eşref Santur'un yakınları ve avukatlar katıldı. Son savunmasını yapan Öner, pişman olduğunu söyleyerek, "Ailemi korumak için yaptım. Eniştemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Keşke eniştemle aramızdaki sorunu devlete haber verseydim. Keşke bu durumlara gelmeseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.