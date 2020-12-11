Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık 2020 yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Son dakika haberi... Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte sokağa çıkma yasağının ayrıntıları ve saatleri yine merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı genelgede alınan bu tedbir ile ilgili tüm ayrıntılar ise madde madde açıklandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirlerin ardından vaka sayılarındaki düşüş eğilimi ise dikkat çekti. 12-13 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor sorularına ve alınan tedbirler ile ilgili tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları netleşti. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararlarının yanı sıra hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

İşte tüm ayrıntılar…