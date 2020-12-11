Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık 2020 yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık 2020 yarın saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge sonrası Koronavirüs (covid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirler resmen hayata geçti. Hafta içi belli saatler aralığında kararı alınırken, hafta sonu ise gün boyunca kısıtlamanın devam edeceği açıklanmıştı. Alınan bu tedbirlerin ardından vaka sayılarında ise düşüş yaşanmaya başladı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.12 -13 Aralık yarın bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? İşte İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 11:11 Son Güncelleme: 11.12.2020 11:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Son dakika haberi... Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte sokağa çıkma yasağının ayrıntıları ve saatleri yine merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı genelgede alınan bu tedbir ile ilgili tüm ayrıntılar ise madde madde açıklandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirlerin ardından vaka sayılarındaki düşüş eğilimi ise dikkat çekti. 12-13 Aralık bu hafta sonu var mı, bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor sorularına ve alınan tedbirler ile ilgili tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları netleşti. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararlarının yanı sıra hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

İşte tüm ayrıntılar…

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içi 9 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi her gece 21.00'da kısıtlama başlayacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar tüm günü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

KİMLER DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler. İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları! 12-13 Aralık 2020 yarın sokağa çıkma yasağı saat kaç başlıyor ve kaçta bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA