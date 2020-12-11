Son dakika haberi: Konya'daki süt banyosu skandalında yeni gelişme! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu...

Son dakika haberi: Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan ve ardından tahliye edilen Emre Sayar (23) ve Uğur Turgut'un (31) avukatı soruşturmaya takipsizlik verilmesi için başvuruda bulundu.
Avukat Ahmet Kaya, Sayar ve Turgut'un yaptıkları hatanın farkında olduğunu ancak yapılan olayın bir ceza gerektirdiğini düşünmediklerini belirterek dosyaya takipsizlik verilmesi yönünde başvuruda bulunduklarını söyledi.
Videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son verdi. Firmaya 13 bin 934 lirada idari para cezası uygulandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklandı.
"TANKTAKİ SÜT DEĞİL DEZENFEKTANDI"
İki şüpheli hem emniyette hem de savcılık ve nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürdü.
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TAHLİYE OLDULAR
6 Kasım günü çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 5 gün sonda bulundukları cezaevinden tahliye edildi.
TAKİPSİZLİK BAŞVURUSU
Uğur Turgut ve Emre Sayar'ın avukatı Ahmet Kaya, dosya ile ilgili takipsizlik kararı verilmesi yönünde gerekli başvurularını yaptıklarını söyledi. Kaya, "Hem Uğur hem de Emre yaptıklarını hatanın farkındalar. Ancak yapılan durumun ceza gerektirdiğini düşünmüyoruz. Kanunda da bunun karşılığı yok. Bu nedenle dosya ile ilgili takipsizlik kararı verilmesi yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurumuzu yaptık. Başvurumuzun cevabını bekliyoruz." dedi.