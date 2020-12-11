Son dakika haberi: Konya'daki süt banyosu skandalında yeni gelişme! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu...

TAKİPSİZLİK BAŞVURUSU

Uğur Turgut ve Emre Sayar'ın avukatı Ahmet Kaya, dosya ile ilgili takipsizlik kararı verilmesi yönünde gerekli başvurularını yaptıklarını söyledi. Kaya, "Hem Uğur hem de Emre yaptıklarını hatanın farkındalar. Ancak yapılan durumun ceza gerektirdiğini düşünmüyoruz. Kanunda da bunun karşılığı yok. Bu nedenle dosya ile ilgili takipsizlik kararı verilmesi yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımıza başvurumuzu yaptık. Başvurumuzun cevabını bekliyoruz." dedi.