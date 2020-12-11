Son dakika haberi: Kübra Boyraz'ın ölümünde flaş gelişme! Ailesinin anlattıkları kan dondurdu!

"ÇOCUĞU SİZE VEREYİM, MALLARI BANA VERİN"



Kübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül de, 3 gün önce kızının eski eşi Mehmet B.'nin (53) geldiğini anlatarak, "Torunumu alıp, iki gün kendilerinde kalması isteğinde bulundu. Alıp, götürdü. Daha önce aile mahkemesine vermiş, pedagog çağrılmış. 'Ben senin babanım, ben ne dersem onu diyeceksin' diyor. Ondan sonra çocuk yeniden bize geldi. Babası bize, 'Çocuğu size vereyim, malları bana verin' dedi. Biz de, 'Bizim yetkimiz yok' dedik.

BABA SOLMAZGÜL: TORUNUMUN HAYATI TEHLİKEDE

Kızımın bir tane evi var, icra koyulmuş. Banka icra gönderdi. Bu adam bu malın peşinde, çocuğa bakmanın peşinde değil. Biz torunumu özel okulda okutuyoruz, odası var burada. Bu çocuğun okulu ne oldu? Özel öğretmeni vardı burada. Alıp, götürdüler çocuğu sahtekârlık yaparak. Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Zaten biz psikoloğa götürdük. Ne olacak bunun sonu? O çocuk yarın ölürse kim sorumlu burada? Alerji hastası çocuk, et ve sebze harici bir şey yemiyor çocuk. Bizim maddi durumumuz iyi. Onun malına ihtiyacımız yok. Allah'a şükür paramız var. Biz o çocuğa ömür billah bakarız. Böyle giderse bu çocuğun hayatı tehlikede. Bize tekrar verilmesini istiyoruz bu çocuğu" dedi.