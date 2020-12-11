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Son dakika haberi: Kabus devam ediyor! , 1 aydır verdiği mücadeleyi kaybetti

’den gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. Koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası (21), 1 aydır verdiği mücadeleyi kaybetti. Ceren Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edilmişti...

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:32 Son Güncelleme: 11.12.2020 15:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Kabus devam ediyor! Ceren Ağum, 1 aydır verdiği mücadeleyi kaybetti

SON DAKİKA HABERİ! CEREN'DEN ACI HABER GELDİ...

Kocaeli'de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

1 AYDIR VERDİĞİ MÜCADELEYİ KAYBETTİ!

Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum'un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

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Son dakika haberi: Kabus devam ediyor! Ceren Ağum, 1 aydır verdiği mücadeleyi kaybetti
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