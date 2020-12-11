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Son dakika haberi! Rus , lüks sitede ölü bulunmuştu... İşte ön otopsi sonucu!

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da, güzellik uzmanı Rus (35), lüks sitedeki evinde ölü bulunmuştu. Son dakika haberine göre Chikareva(35)'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, genç kadının tırnak altından alınan doku örnekleri, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Açıklanan ön otopsi raporuna göre vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmazken, Chikareva'nın cesedi bulunduğunda cesedin 5-6 günlük olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:10 Son Güncelleme: 11.12.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika haberi! Rus Vera Chikareva, lüks sitede ölü bulunmuştu... İşte ön otopsi sonucu!

Çankaya ilçesine bağlı İlkbahar Mahallesi'ndeki lüks sitede yaşayan Vera Chikareva, 7 Aralık Pazartesi günü evinde ölü bulundu. Daha önce boşanma aşamasındaki eşi Salih G.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Chikareva'nın ölümüyle ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA! ÖN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI: CESET BULUNDUĞUNDA 5-6 GÜNLÜKTÜ

Yapılan ön otopside Chikareva'ın cesedinde darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Cesedin, bulunduğunda 5-6 günlük olduğu tahmin edilirken, Chikareva'nın ölümü sırasında herhangi bir kimseyle temas edip etmediğinin, boğuşma yaşayıp yaşamadığının tespiti için tırnak altından doku örnekleri alındı.

EVE GİRİP ÇIKAN OLMAMIŞ

Ayrıca savcılığın talimatıyla polis, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Chikareva'nın öldüğü tahmin edilen tarihten önce ve sonra eve girip çıkan olmadığı belirlendi.

ŞÜPHELERİ GİDERMEK İÇİN TIRNAK ALTINDAN ÖRNEKLER ALINACAK

Savcılık, Chikareva'nın ölümünde şüphe kalmaması için tırnak altından alınan doku örnekleriyle evde toplanan diğer delilleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN GÖZALTI YOK

Öte yandan, Vra Chikareva'nın ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı da belirtildi.

SON DAKİKA | Rus Vera Chikareva Ankara'daki lüks sitede ölü bulunmuştu! Polis bu şüphe üzerinde duruyor...

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Son dakika haberi! Rus Vera Chikareva, lüks sitede ölü bulunmuştu... İşte ön otopsi sonucu!
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