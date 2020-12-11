Son dakika haberi! Rus Vera Chikareva, lüks sitede ölü bulunmuştu... Ön otopsi sonucunda şok detaylar!

SON DAKİKA! ÖN OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI: CESET BULUNDUĞUNDA 5-6 GÜNLÜKTÜ



Yapılan ön otopside Chikareva'ın cesedinde darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Cesedin, bulunduğunda 5-6 günlük olduğu tahmin edilirken, Chikareva'nın ölümü sırasında herhangi bir kimseyle temas edip etmediğinin, boğuşma yaşayıp yaşamadığının tespiti için tırnak altından doku örnekleri alındı.