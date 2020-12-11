Son dakika haberleri - KADES butonuna basan kadın polisi alarma geçirdi! Gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı...

EVDE BAŞKA BİRİ OLUP OLMADIĞINA BAKILDI

Öte yandan polis, kapının uzun süre açılmamasından şüphelenerek, evde başka birinin olup olmadığı konusunda incelemede bulundu. Yapılan incelemede kadının erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından alkol aldığı ve bu sırada telefonundaki KADES ihbar butonuna bastığı belirlendi. Azime K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.