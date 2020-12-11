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haberleri - butonuna basan kadın polisi alarma geçirdi! Gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı...

haberi: ’da sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadının Acil Destek İhbar Sistemi() üzerinden ihbarda bulunması üzerine harekete geçti. Uzun süre evin kapısını açmayan kadının aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:21 Son Güncelleme: 11.12.2020 15:43 ABONE OL
Son dakika haberleri - KADES butonuna basan kadın polisi alarma geçirdi! Gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Isparta'da yaşanan lay dün akşam 21.40 sıralarında Bağlar Mahallesi 2705 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. KADES üzerinden ihbar gelmesi üzerine polis harekete geçti. İhbarda bulunan kadının sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Azime K. olduğu anlaşıldı.

POLİS 3 DAKİKADA OLAY YERİNE GİTTİ: 1 SAAT BOYUNCA BEKLEDİ

3 dakikada olay yerine giden polis, 1 saat boyunca kadının müzik sesi gelen evinin kapısını açmasını bekledi. Kapının açılmaması üzerine çilingir çağrıldı. Azime K., çilingir açmadan kapıyı açtı. Kapıyı açmasının ardından evin içerisinde intihar girişimine kalkışan Azime K.'yı polis engelledi.

Alkol alıp KADES butonuna basan kadın, polisi alarma geçirdi | Video

EVDE BAŞKA BİRİ OLUP OLMADIĞINA BAKILDI

Öte yandan polis, kapının uzun süre açılmamasından şüphelenerek, evde başka birinin olup olmadığı konusunda incelemede bulundu. Yapılan incelemede kadının erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından alkol aldığı ve bu sırada telefonundaki KADES ihbar butonuna bastığı belirlendi. Azime K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Son dakika haberleri - KADES butonuna basan kadın polisi alarma geçirdi! Gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı...
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