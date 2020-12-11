Son dakika: Koronavirüs hastası adam intihar etmişti... Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Suat Sırım'ın kayınbiraderi A.T.'nin de savcılık ifadesine ulaşıldı. A.T., kız kardeşinin kendisini saat 05.00 sıralarında aradığını belirterek, şunları anlattı:



"Eşime ait aracı alarak önce kız kardeşimin oturduğu evin etrafındaki sokakları dolaşıp Suat'ı aradım. Kardeşime bulamadığımı söyledim. O da bana çatıda olabileceğini söyledi. Ben de çatıya çıktım. Birkaç kere 'Suat' diye seslendim. 'A. sen misin?' dedi. Dönüp baktım, çatıda duvara yaslanmış, oturur vaziyetteydi. Ona 'Suat ne derdin var? Bu saatte neden buraya çıktın?' dedim. O da 'Hayattan zevk almıyorum. Beynim karıncalanıyor. Yaşamak istemiyorum. Bunalımdayım. İntihar etmeyi düşünüyorum. Bu koronavirüs beni çok bunalttı' şeklinde cevap verdi. Ben de doktora gidebileceğimizi söyleyerek, nasihatte bulundum. Birkaç dakika sohbet ettik. Kız kardeşim aradı ve Suat ile oturdukları apartmanın çatısında olduğumuzu söyledim. Bir iki dakika sonra kız kardeşim de çatıya çıktı. Bize seslendi. T.'nin sesini duyunca Suat, 'gidin, sizi istemiyorum' dedi. Sonra çatıdan koşarak balıklama şeklinde aşağıya atladı. Hemen aşağıya indik. Suat, yerde yatıyordu. Kardeşim T., Suat'ın başını dizine koydu. Ambulansı aradık; geldiğinde ölmüştü. Suat'ın elinde bıçak görmedim. Koronavirüs hastası olduğu için aramızda 1.5- 2 metre kadar mesafe bırakmıştım. Hava da karanlık olduğu için Suat'ın bıçakla yaralanıp yaralanmadığını da görmedim."