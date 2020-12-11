SON DAKİKA - Sokağa çıkma yasağı saatleri! Bu akşam hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, başladı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika haberi ile yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detayları duyurulurken bugün akşam saatlerinin yaklaşmasının ardından milyonlar "Bu akşam yasak saat kaçta başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada hafta içi belirli saatlerde Cumartesi ve Pazar günü ise tam zamanlı olarak kısıtlama kararı alındığı ifade edilmişti. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte son dakika haberinin detayları…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ | BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Cuma gününün gelmesiyle birlikte bu akşam belirlenen saatte başlayacak olan kısıtlamanın 56 saat boyunca süreceği bildirilmişti. Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek kısıtlama öncesinde milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge detaylarını araştırmaya başladı…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Hafta içi 9 Aralık Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'da başlayacak. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi her gece 21.00'da kısıtlama başlayacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar tüm günü kapsayacak. Yasak pazartesi 05.00'te ise sona erecek.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.
MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.